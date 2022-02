Fiamme nell'impianto per trattamento dei rifiuti ad Arborea

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo all'interno dell'impianto di trattamento dei rifiuti della provincia di Oristano, in località Masangionis ad Arborea.

L'incendio, da quanto si apprende, si sarebbe sviluppato all'interno di un capannone riservato al secco, tanto che in questo momento il conferimento dei rifiuti sarebbe momentaneamente bloccato.

Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Oristano e altre due stanno arrivando ad Arborea nel tentativo di arginare al più presto l'incendio. Sulla zona si è alzata una fitta coltre di fumo, ben visibile da diversi chilometri di distanza. Al momento sono sconosciute le cause del rogo.