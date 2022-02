Incidenti stradali: un morto e tre feriti in frontale a Badesi

Un morto e tre feriti è il bilancio di uno scontro fra due auto avvenuto nella notte alla periferia di Badesi, paese della costa nord in provincia di Sassari.

Poco prima della mezzanotte una Jeep guidata da Giovanni Michele Linaldeddu, 67 anni, nato a Trinità d'Agultu, si è scontrata frontalmente con un'altra auto su cui viaggiavano due ragazzi ventenni, Luca Muzzigoni e Andrea Raffatellu e un loro amico 17enne. Il conducente della Jeep è morto sul colpo mentre i tre giovani sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. I due ventenni, uno sbalzato fuori dall'abitacolo e l'altro rimasto schiacciato dall'auto, sono in prognosi riservata. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Valledoria che ora dovranno stabilire le cause dell'incidente.