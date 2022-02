Furgone si schianta contro un albero a Cagliari, un morto

Incidente mortale durante la notte a Cagliari. Ha perso la vita Gianmichele Campodonico, 46 anni residente nel capoluogo. Ferita una donna di 41 anni, trasportata in ospedale con assegnato un codice rosso.

L'incidente è avvenuto in viale Trieste.

Il 46enne era al volante di un furgone Fiat Doblò che per cause non ancora accertate è andato a schiantarsi contro un albero. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Purtroppo nonostante tutti i tentativi dei medici per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Trasportata in ospedale la 41enne, che non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia municipale adesso sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.