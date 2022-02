Suv si scontra con escavatrice, due feriti gravi

Due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 196 a Villasor. Per cause non ancora accertate si sono scontrati un Suv e un mini escavatore. L'impatto è stato violentissimo, il conducente del Suv è rimasto intrappolato nell'abitacolo, mentre il mezzo meccanico si è ribaltato su un lato. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, delle ambulanze del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Sanluri.

I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo, utilizzando anche una auto-gru per spostare i mezzi e liberare la strada.