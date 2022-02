Filma 2 amanti in strada e diffonde video, 23enne denunciata

Aveva registrato col proprio telefono cellulare una 18enne durante un rapporto sessuale col proprio compagno, per poi pubblicare il video sui social network. Una 23enne di Cagliari è indagata dalla Procura di Cagliari dopo essere stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Stampace, per la diffusione illecita di video sessualmente espliciti.

Il caso di pseudo-revenge porn stavolta riguarda due giovani donne. Mentre si trovava a bordo di un'autovettura condotta da un'amica, la ragazza denunciata ha filmato la 18enne pochi giorni fa a Cagliari. Poi aveva diffuso le immagini sui social all'insaputa dei due protagonisti. Una volta scoperto il video la 18enne si è presentata in caserma e ha formalizzato la denuncia ai carabinieri, che al termine dell'indagine, hanno individuato l'autrice del video e l'hanno denunciata.

I militari ricordano che "è consentito a chiunque, trovandosi per strada o in luoghi comunque aperti al pubblico, video-riprendere o fotografare qualunque cosa accada ma è vietato poi diffondere le immagini in qualunque modo, laddove non vi sia il consenso delle persone che sono state riprese, in quanto questo secondo comportamento costituisce reato ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali, violando la privacy degli interessati".