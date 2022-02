Università e Musei insieme per ricerca e patrimonio cultura

Insieme nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio culturale. Firmato oggi un programma quadro tra l'Università e il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

La sigla all'intesa è stata apposta questa mattina alla Pinacoteca nazionale dal rettore Francesco Mola e dal direttore del Museo Francesco Muscolino. Nel patto anche iniziative per la creazione di itinerari, percorsi tematici e sconti sui biglietti unici. "Oggi abbiamo firmato un accordo importante tra attori del territorio - ha detto Mola - Servono investimenti, anche in risorse umane per proseguire sulla strada intrapresa per valorizzare il patrimonio storico, archeologico e culturale. Noi come ateneo vogliamo lavorare per la cultura con i diversi attori presenti: da soli non si riesce, insieme si portano a casa risultati importanti".

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari - ha sottolineato Muscolino - intende essere sempre di più un punto di riferimento anche per lo studio e la ricerca. "Oltre alla vicinanza fisica nel prestigioso compendio architettonico della Cittadella dei Musei- ha continuato- l'Università e il Museo potranno condividere, in una ben definita cornice istituzionale, comuni progetti espositivi, culturali e scientifici, per sottolineare, nei rispettivi ambiti di competenza, la centralità culturale di entrambe le istituzioni".

La collaborazione si allarga anche ai progetti formativi e di aggiornamento. E si uniranno le forze anche per individuare risorse finanziarie regionali, statali, europee o di altre istituzioni.