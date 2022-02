Olbia, stazione di ricarica superveloce per auto elettriche

Installata a Olbia una stazione di ricarica per auto elettriche ad alta potenza Hpc (High Power Charging), la prima pubblica in Sardegna. La stazione, realizzata dal Comune di Olbia in collaborazione con Enel X in viale Basa, nel parcheggio del Centro commerciale Terranova, di proprietà comunale, mette a disposizione degli automobilisti 4 "supercolonnine" che consentono la ricarica contemporanea di 4 veicoli elettrici con una potenza fino a 150kW per singolo connettore.

L'installazione rientra nel protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune guidato dal sindaco Settimo Nizzi ed Enel X, che ha consentito la messa in funzione di ben 30 Idr di cui 10 Fast. Di queste, 29 sono state già attivate per un totale, con i nuovi 4, di 62 punti di ricarica attivi. "Prosegue la proficua collaborazione con Enel X, azienda con la quale stiamo portando avanti iniziative volte ad incentivare una mobilità sempre più green e a misura di cittadino, in perfetta linea con gli obiettivi di questa amministrazione", dichiara il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

"Siamo molto soddisfatti, l'accordo con il Comune di Olbia sta permettendo alle persone di avvicinarsi in modo semplice e consapevole al mondo della mobilità elettrica, l'unica vera opzione per spostarsi sul territorio nel pieno rispetto dell'ambiente", commenta il responsabile della Mobilità elettrica per l'Italia di Enel X, Federico Caleno.