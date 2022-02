Cantautore sassarese scomparso da ieri, ricerche in corso

(ANSA) - SASSARI, 09 FEB - Il cantautore sassarese Gavinuccio Canu, 56 anni, risulta scomparso da ieri e la famiglia si è rivolta alla Questura di Sassari, preoccupata per la sorte del loro caro.

L'uomo, che abita nel rione di Li Punti, non dà più notizie di se da ieri mattina alle 11, quando è uscito di casa, senza auto e senza telefono. Ieri a tarda sera il padre del 56enne, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio ha denunciato la scomparsa alla Polizia, che ha immediatamente avviato le ricerche.

Secondo i riscontri raccolti dagli agenti, Canu è stato visto per l'ultima volta ieri a fine mattinata, mentre camminava nella zona compresa fra piazza Santa Maria e Piandanna. Indossava un giubbotto nero di pelle, con una sciarpa rossa e un borsello nero. (ANSA).