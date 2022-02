Turismo: nuovo resort di lusso 7Pines a Baja Sardinia

(ANSA) - ARZACHENA, 08 FEB - Un resort 5 stelle a Baja Sardjnia, con vista sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda.

Hyatt ha annunciato i piani per il suo primo hotel in Sardegna, il 7Pines Resort Sardinia.

L'apertura è attesa per luglio e farà parte di Destination by Hyatt, uno dei marchi dell'offerta di lusso di Hyatt, che vanta una collezione di hotel, resort e residenze indipendenti, ognuna con una propria speciale identità e un forte attaccamento allo spirito del luogo.

Il resort sarà il primo affiliato Hyatt in Sardegna e il secondo Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza. "I valori di 7Pines Resorts coincidono con quelli Destination by Hyatt ed essere parte del loro portfolio è una pietra miliare nell'espansione del marchio 7Pines", ha affermato Jorg Lindner, amministratore delegato del gruppo 12.18".

Felicity Black-Roberts, vice presidente dello sviluppo in Europa di Hyatt ha messo in evidenza: "Il 7Pines Resort Sardinia, la seconda collaborazione di Hyatt con il gruppo 12.18, è stato progettato in armonia con l'ambiente e riflette l'impegno del marchio Destination by Hyatt di incarnare lo spirito di ogni luogo".

Camere e suite con vista sul mare o sui giardini di macchia mediterranea, ogni ambiente è un omaggio alle tradizioni dell'isola a partire dalle architetture, materiali e tessuti con i rivestimenti in pietra locale come il granito e il marmo bianco di Orosei, le ceramiche artigianali e i tessuti di Samugheo. (ANSA).