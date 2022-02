Banco Sardegna:oneri straordinari condizionano bilancio 2021

Nonostante una gestione positiva da record per 83,3 milioni di euro, il bilancio 2021 del Banco di Sardegna ha registrato una perdita netta di 45,3 milioni. Il risultato è stato condizionato da oneri straordinari per circa 150 milioni, comprensivi delle risorse destinate al ringiovanimento degli organici, previsto dal piano industriale, dei maggiori accantonamenti e dei contributi ai fondi di risoluzione delle crisi bancarie.

Il direttore generale Giuseppe Cuccurese si è dichiarato molto soddisfatto: "Le misure una tantum adottate nel 2021, unitamente alla conferma della crescita in ogni settore, hanno creato le condizioni per dare al Banco una solidità patrimoniale e di bilancio tra le migliori del mercato e dotarlo di una struttura pronta ad essere riferimento essenziale del territorio e delle imprese nella messa a terra dei numerosi interventi previsti dal Pnrr, giocando allo stesso tempo il ruolo di motore della crescita sostenibile e inclusiva".

In particolare, la spesa per gli incentivi all'esodo del personale "va vista in ottica prospettica in quanto si attiveranno significativi risparmi strutturali sui costi futuri, in presenza di un importante cambio generazionale che - spiega Cuccurese - consentirà di disporre di una squadra maggiormente proiettata ai cosiddetti nuovi mestieri".

Il Banco di Sardegna ha registrato una buona performance dei ricavi (+2%), con una crescita record del 14,4% delle commissioni, e il contenimento strutturale dei costi ricorrenti di gestione (-3,5%). La raccolta indiretta è salita a 5,8 miliardi (+ 2,2%) e la raccolta diretta a 11,5 miliardi (+7,6%).

I finanziamenti a imprese e privati sono cresciuti a 7,2 miliardi, con oltre 580 milioni garantiti dallo Stato per l'emergenza Covid, e sono stati erogati 630 milioni (+30%) per i mutui casa. Gi indicatori, unitamente ad un CET 1 stabile ad oltre il 31% ed un Texas ratio del 48,9%, confermano la grande solidità di bilancio e patrimoniale del Banco, evidenziata di recente anche da Altro Consumo, che nella classifica delle banche più solide ha posizionato il Banco al 6° posto assoluto del sistema e al primo tra le banche comparabili per dimensione.