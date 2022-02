Legacoop sociali, Pianu eletto vice presidente nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 05 FEB - Andrea Pianu, responsabile di Legacoop sociali Sardegna, è stato eletto vice presidente nazionale di Legacoop sociali. L'elezione è avvenuta nei giorni scorsi con il rinnovo degli organismi dirigenti nazionali.

Pianu, 58 anni, nato a Oristano ma residente a Cagliari, opera nel mondo della cooperazione, prima come addetto, poi come socio, infine consigliere di amministrazione dal 1992. Dal 2011 componente del coordinamento regionale delle cooperative sociali di Legacoop, e dal 2017 responsabile regionale. "Ricevere la fiducia per un incarico e una delega di lavoro nazionale è un onore e una responsabilità che sento fortemente e che cercherò di svolgere con il massimo impegno - dice Pianu -. Ancora di più in un momento in cui la pandemia continua a colpire tante persone e la cooperazione sociale è impegnata, in prima fila, a dare risposte alle persone più fragili, a salvaguardare coesione delle comunità in cui opera e occupazione dei propri soci e operatori".

"Credo che questo incarico rappresenti un riconoscimento che va oltre la mia persona e coinvolge il più complesso lavoro che la cooperazione sociale di LegacoopSardegna, innanzitutto con il suo coordinamento regionale, ha condotto in questi ultimi anni - conclude -. In questa direzione occorre andare avanti per essere sempre più soggetti attivi di un nuovo welfare capace di incidere sulle disuguaglianze sociali e territoriali e ci riconosca quali partner non subalterni della pubblica amministrazione". (ANSA).