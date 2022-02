Guasto all'impianto di sollevamento, Osilo senz'acqua

Brutta sorpresa questa mattina per gli abitanti di Osilo: i tecnici di Abbanoa hanno individuato un guasto nell'impianto di sollevamento idrico che alimenta l'acquedotto del paese, che rimarrà all'asciutto per tutta la giornata, per consentire le riparazioni.

Sono ora in corso i lavori per la sostituzione delle apparecchiature elettriche non funzionanti, e le operazioni saranno completate in serata. Abbanoa ha attivato il servizio sostitutivo di autobotti: mezzi sono a disposizione dei cittadini che ne avessero necessità in piazza Rosario e via San Valentino. L'erogazione idrica sarà ripristinata subito dopo la conclusione dei lavori di riparazione del guasto.