Bimbo travolto e ucciso, sit-in per chiedere più sicurezza

A distanza di alcuni giorni dalla morte del bambino di quindici mesi investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Cadello, domenica 6 febbraio alle 9:30, proprio davanti all'ingresso del Parco di Monte Claro, diverse associazioni si ritroveranno per chiedere maggiore sicurezza nelle strade cittadine per gli utenti deboli della strada. Tutti i partecipanti indosseranno indumenti di colore bianco, "nella memoria e nel ricordo di tutte le vittime innocenti della strada".

"La tragedia di via Cadello rappresenta solo l'ultimo di una lunga serie di episodi drammatici a danno di pedoni sulle strisce pedonali, accaduti a Cagliari nel corso degli ultimi anni", fanno sapere gli organizzatori Amici della Bicicletta Cagliari, Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus, Ciclofficina Sella del Diavolo, Donne in Bici e Micromobilità, Facendo cose a Cagliari, Fiab, Green Peace, Legambiente, Mesa Noa Coop food e Utenti Trasporto Pubblico Sardegna.

"Quanto accaduto martedì 1 febbraio ci invita a prendere una posizione netta rispetto a due problematiche annose che caratterizzano molte strade della nostra città: quello dell'eccesso di velocità da parte di troppi automobilisti incauti e quello della presenza di strade urbane che sono strutturalmente insicure e pericolose per tutti gli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti, persone in monopattino, portatori di handicap, famiglie con carrozzine)".

"Il sindaco di Cagliari ha sempre dichiarato che la sicurezza stradale è priorità della sua amministrazione ma in quasi tre anni nulla è stato fatto per ridurre il traffico automobilistico e poco si è fatto per la messa in sicurezza delle strade più pericolose della città - osservano -. Servono provvedimenti urgenti per interrompere questa vera e propria strage di innocenti sulle nostre strade. Non solo quanto scritto sopra ma anche incentivando l'utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili come il trasporto pubblico e la bicicletta; con infrastrutture apposite".