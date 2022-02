Ryanair: 14 rotte estive in più tra Cagliari e Alghero

Ryanair punta sulla Sardegna: un aereo in più per la base di Cagliari con un investimento supplementare di 100 milioni di dollari (300 il totale) per 38 rotte in totale. Ma anche Alghero non scherza, anzi raddoppia: da dieci a venti rotte e quindi da mezzo milione a un milione di passeggeri. Sardegna quindi con 58 rotte. Sono i piani per la stagione estiva di Ryanair annunciati da Jason McGuinnes, direttore commerciale della compagnia low cost irlandese. E c'è anche un'ipotesi di ritorno alla base per Alghero: "Stiamo parlando con l'aeroporto - spiega McGuinness - per ora è un'idea. Ma stiamo potenziando". Questa mattina però Ryanair ha parlato soprattutto di Cagliari. Annunciando quattro rotte in più per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan. Si aggiungono a mete ormai classiche come Parigi, Madrid, Dublino, Milano, Venezia.

I collegamenti saranno quindi 28 per un aumento del 50 per cento della capacità pre pandemica (170 voli a settimana) - da 1,6milioni a 2,6 milioni di passegger - e novanta posti di lavoro diretti. Ryanair ha ribadito la sua proposta di tagliare la tassa municipale in Italia almeno sino al 2025. "Questo ci consentirebbe ulteriori investimenti - ha detto il direttore commerciale - e soprattutto una maggiore competitività perché questa tassa in altri Paesi non esiste".

Soddisfatta la Sogaer: "Dato di crescita fondamentale - dice il Ceo Renato Branca sugli investimenti di Ryanair - il 50 per cento è davvero tanto". E Regione ottimista: "ci sono segnali positivi - osserva l'assessore al turismo Gianni Chessa - per la nuova stagione: bene anche in vista dei nostri piani di destagionalizzazione. Vogliamo rafforzare questi accordi commerciali". Per festeggiare la nuova intesa Ryanair annuncia una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggiare da marzo a ottobre: bisogna prenotare entro il 5 febbraio. Le 38 rotte a Cagliari superano le cifre pre pandemia: è il più grande operativo estivo per il capoluogo.