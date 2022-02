Edilizia: 20.144 imprese attive, in crescita rispetto a 2019

Il numero di imprese attive nel campo delle costruzioni in Sardegna è cresciuto fino a toccare quota 20.144. Cifre in aumento sia sul 2020 (+1%), sia rispetto all'ultimo anno pre-Covid, il 2019 (+2,2%). Anche le previsioni per il 2022 sono molto incoraggianti. Sono alcuni numeri del report della Saie, settore edilizia.

A livello locale, la provincia più ricca di imprese attive è Cagliari (7.905), in crescita del +1,9% rispetto al 2020 e del +3,9% sul 2019. Seguono Sassari (7.374, -0,6% sul 2020, +0,2% sul 2019), Nuoro (3.453, +2,5% sul 2020, +3,7% sul 2019) e Oristano (1.412, +1,4% sul 2020, -0,2% sul 2019).

La tendenza per i prossimi anni è caratterizzata da uno scenario dominato sempre più da una domanda "green", tra strategie ecosostenibili e limitazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. Un trend che, secondo i dati Infocamere, porterà ad una crescita media annua dell'occupazione nelle costruzioni del +1,4% da qui al 2025 in tutta Italia.