Simone Aresti ancora con il Cagliari sino al 30 giugno 2023. Oggi la firma del rinnovo del contratto proposto dal presidente Giulini per il portiere di Carbonia che aveva esordito in prima squadra in A nella sua prima volta in rossoblù il 27 maggio 2007 contro l'Ascoli. Da lì in poi gli anni in C1 con la maglia della Pistoiese e in C2 con Alghero e Savona. Poi il salto in B con Pescara e Ternana. Di nuovo in Sardegna nella stagione 2017/18 per difendere i pali dell'Olbia, fino al ritorno a casa.