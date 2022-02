Lirico Cagliari:due giovani virtuosi per recital cameristico

Due giovani virtuosi sono i protagonisti del secondo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari. Il violinista Marc Bouchkov e il pianista Christopher Park debuttano nel capoluogo giovedì 3 febbraio alle 20.30 in un recital cameristico.

Due giovani fuoriclasse: belga, classe 1991, Marc Bouchkov, tedesco, classe 1987 Christopher Park, virtuoso del violino il primo e astro del pianoforte il secondo, sono due musicisti sofisticati dalla carriera internazionale.

Affascinante il programma musicale che parte con la Sonata n.

17 per violino e pianoforte di Mozart, prosegue con la Sonata n. 1 per violino e pianoforte Regensonate di Brahms, ancora la Sonata n. 3.per violino e pianoforte di Debussy e in finale La maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 45 minuti, compreso l'intervallo. I nuovi abbonamenti sono in vendita già da mercoledì 26 gennaio. Da oggi 1 febbraio è possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.