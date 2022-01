Museo Nivola, Antonella Camarda lascia direzione dopo 7 anni

(ANSA) - ORANI, 31 GEN - Da martedì 1 febbraio Antonella Camarda lascia la direzione del Museo Nivola di Orani (Nuoro), dopo aver ricoperto l'incarico per sette anni.

A Camarda succede come direttore ad interim Luca Cheri, responsabile dei programmi pubblici e vice direttore dal giugno 2021.

Classe 1979, laurea in Storia dell'arte e master in Psicologia dell'arte e gestione museale alla Sapienza di Roma, dottorato di Ricerca in Arte Contemporanea e Antropologia all'Università di Sassari, Camarda insegna all'Università di Sassari. Attualmente è cultural programme manager del Distretto Culturale del Nuorese.

È autrice, insieme a Giuliana Altea, della monografia Costantino Nivola. La Sintesi delle Arti, Ilisso 2014, ad oggi l'opera più completa sull'artista nativo di Orani.

Il suo arrivo al Museo Nivola era coinciso con una fase di stasi dell'istituzione, sull'orlo della chiusura a causa di un drastico taglio dei fondi. "Antonella Camarda - dichiara Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola - ha contribuito in misura essenziale al rilancio del museo avviato nel 2015 dall'attuale amministrazione attraverso un nuovo sistema di gestione, il reperimento di fondi, la ricerca di partner e la costruzione di un network di collaborazioni, primo tra tutti quella con la Fondazione di Sardegna, e il reclutamento, la stabilizzazione e la formazione del personale.

Il suo impegno è stato fondamentale per porre il Museo Nivola e Orani nella cartina dell'arte contemporanea internazionale e valorizzare la figura di Costantino Nivola. Le sue conoscenze e competenze saranno utili al museo anche nel futuro". (ANSA).