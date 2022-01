Carenza di sangue, il bomber Pavoletti dà il buon esempio

Emergenza per la carenza di sangue negli ospedali sardi. E l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti dà il buon esempio: in rete una foto che lo ritrae mentre effettua una donazione. Anche il Cagliari fa i complimenti al suo bomber: "Bravo Leo, un piccolo gesto per una grande causa". Poi l'invito a donare il sangue. Una situazione complicata anche dalla pandemia che evidentemente sta scoraggiando le donazioni da parte di chi era abituato a sottoporsi al prelievo. E negli ospedali sardi già dai giorni scorsi si è accesa la spia della riserva.