Basket: Robinson trascina la Dinamo, travolta Brindisi

La Dinamo Banco di Sardegna festeggia le 700 panchine in serie A di coach Bucchi con una vittoria travolgente su Brindisi. Il punteggio finale di 102-75 la dice lunga sulla prestazione con cui i sassaresi hanno sovrastato ieri al PalaSerradimigni gli avversari ritrovando il Burnell dei tempi migliori (19 punti e 12 rimbalzi) e il tanto atteso Mekowulu (11 punti, 5 rimbalzi e finalmente tanta grinta). Tutto questo guidati da un sontuoso Gerald Robinson, capace di far ammattire la difesa avversaria con 20 punti e 15 assist in 29 minuti sul parquet. Senza dimenticare il top scorer della partita Bendzius (21 punti) e il sempre più chirurgico David Logan (17 punti).

"È stata una bella partita, quando vinci in maniera così larga è chiaro che fa piacere perché tutti quanti hanno dato un contributo: c'è stata una bella coesione da parte di tutta la squadra a parte il primo quarto dove loro hanno provato a mettere le mani sulla partita. Ma abbiamo subito poco e siamo riusciti pian piano a prendere l'inerzia della gara quindi bravi i ragazzi", è il commento di Piero Bucchi a fine gara.

"È stata una partita molto fisica e sono contento perché la squadra è mentalizzata sui rimbalzi, tutti hanno messo il corpo e il dato finale di 39 a 37 testimonia la qualità del lavoro svolto. È venuta fuori una buona partita difensiva che ha dato anche lo slancio sotto il profilo offensivo segnando 102 punti che è un buon risultato. Abbiamo ribaltato la differenza canestri ed è un'ottima cosa in ottica futura", ha concluso Bucchi.

Prossimo appuntamento per la Dinamo domenica 6 febbraio, alle 18, in casa della rivelazione Trieste.