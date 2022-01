Sbarca a Olbia con 12kg di cocaina pura per 2 mln, arrestato

Aveva tentato di nascondere lo stupefacente in un camion frigo contenente pesce, ma il fiuto dei cani antidroga Betty, Oliver e Daff, hanno immediatamente individuato il trolley nella motrice del mezzo pesante, appena sbarcato nel porto di Olbia. Un insospettabile e incensurato 55enne residente a Decimomannu, nel Cagliaritano, dipendente di una ditta di trasporti ignara del suo "secondo lavoro", è stato trovato in possesso di 12 kg di cocaina suddivisi in panetti da un chilo ed è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza.

I controlli allo scalo Isola Bianca hanno riguardato in particolare il traffico merci sbarcato dalla motonave proveniente da Livorno: l'attenzione dei militari si è concentrata su un camion che aveva tentato inutilmente di defilarsi davanti ai Finanzieri, guidati dal capitano Carlo Lazzari. La sostanza sequestrata, cocaina purissima contraddistinta dal logo della bandiera nipponica, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.

Durante la perquisizione nel domicilio dell'uomo, che viveva a casa della compagna - anche lei ignara dei traffici del 55enne - hanno permesso di rinvenire circa 50 mila euro in contanti nascosti all'interno di una botola. L'uomo, che deve ora rispondere dell'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, s i trova ora nel carcere di Sassari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania. Sono in corso le indagini della Gdf per cercare gli eventuali complici che fornivano la cocaina nella Penisola e ritiravano la droga in Sardegna.