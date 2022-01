Nel 2021 cento violazioni ambientali in Parco Molentargius

Sono oltre 100 le violazioni contestate nel 2021 dal personale del Corpo forestale durante l'attività di controllo all'interno del Parco di Molentargius, tra Cagliari e Quartu, per tutelare la biodiversità ed evitare illeciti ambientali. Attività svolta non solo con pattuglie e servizi, anche in bicicletta, ma anche con la videosorveglianza.

In particolare sono state contestate 85 violazioni amministrative per accesso in aree vietate, utilizzo di droni o cani non tenuti al guinzaglio, 10 per abbandono di rifiuti con conseguenti multe per 27mila euro e dieci gli interventi di bonifica per immondizia abbandonata. Accertati inoltre 5 abusi edilizi e 4 episodi di pesca di frodo.

Nei 12 mesi appena conclusi, il Corpo forestale ha anche portato a termine 77 interventi di recupero di fauna selvatica in difficoltà: dai gheppi alle poiane, dai falchi di palude ai falchi pellegrini, dagli aironi ai fenicotteri. Molti degli interventi sono scattati a seguito di segnalazioni ricevute al 1515.