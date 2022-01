Covid: sempre più ricoverati in ospedali Sardegna

Con 36 nuovi ricoveri cresce ancora la pressione sugli ospedali in Sardegna, dove si registrano 1.331 ulteriori contagi da Covid 19, circa 100 in più nelle ultime 24 ore. Quattro i decessi: un uomo di 64 anni e una donna di 72, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 69 anni della provincia di Nuoro e un uomo di 91 della provincia del sud Sardegna.

Sono 4.681 le persone testate e sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.409 tamponi, per un tasso di positività che sale dal 4,9 al 5,4%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34 (2 in più), mentre quelli in area medica salgono a 367 (36 in più). Sono, infine, 22.645(+151) i casi di isolamento domiciliare.