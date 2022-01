Università Cagliari: bando per borsa di studio Amazon Women

Anche l'Università di Cagliari coinvolta nel bando per la borsa di studio "Amazon Women in Innovation", creata per incentivare e aiutare le giovani donne a intraprendere un percorso di studi nelle discpline Stem e a soddisfare la propria ambizione di lavorare nel settore dell'innovazione e della tecnologia. Riservata a una studentessa meritevole che intenda conseguire una laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, la borsa di studio ha un valore di 6.000 euro per l'anno accademico 2021/2022, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni.

L'Università sceglierà la vincitrice in base a parametri di merito e di reddito, come specificato nel bando di gara. Oltre a supportare economicamente le studentesse per tre anni, l'azienda metterà a disposizione una mentor, una manager di Amazon, per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro, come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro in Amazon o in altre imprese. Le domande devono pervenire all'Università di Cagliari entro l'11 marzo prossimo.