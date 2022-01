Guasto riparato, verso fine emergenza idrica nel Sassarese

L'approvvigionamento idrico del Sassarese va verso la normalizzazione. Dopo i disagi dei giorni scorsi che hanno lasaciato a secco 200mila persone, Abbanoa ha potuto riavviare il potabilizzatore di Castelsardo, che serve anche Tergu, uno dei due impianti alimentati dall'acquedotto Coghinas 2, sul quale l'Enas ha completato stamattina l'intervento di riparazione.

Sono ora in corso le manovre di riempimento graduale della condotta lunga circa 50 chilometri, mentre nel pomeriggio l'Enas dovrebbe ripristinare anche l'alimentazione di acqua grezza in favore del potabilizzatore di Truncu Reale, che serve Sassari, Porto Torres e Stintino. L'impianto dovrebbe riprendere la produzione a pieno regime in serata: le squadre di Abbanoa sono già allertate per eseguire tutte le attività necessarie a ripristinare il servizio in tutti i centri interessati.

In base ai tempi di riavvio dell'acquedotto Coghinas 2 da parte di Enas e all'andamento dei livelli nei serbatoi cittadini, saranno pianificate eventuali chiusure notturne per ripristinare le scorte necessarie a riportare in pressione l'intero sistema idrico, cercando di limitare al minimo i disservizi.