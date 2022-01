Casa: mercato sarà stabile nel 2022 a Cagliari e Sassari

Mercato immobiliare stabile anche per il 2022 nell'Isola: prezzi simili a quelli dell'anno precedente sia a Cagliari sia a Sassari. Leggerissima variazione in ribasso solo nel capoluogo turritano, ma solo due punti di percentuale sui valori minimi. Cagliari invece conferma in toto il trend positivo del 2021.

Sono le previsioni per il 2022 dell'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Il segmento dell'abitazione principale - questo vale anche a livello nazionale - resta quello più dinamico, ma il mercato si aspetta un recupero dell'investimento dopo il rallentamento registrato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

L'attenzione degli investitori sarà indirizzata - spiega il report - soprattutto sulle aree dove sono in corso importanti interventi di riqualificazione. Il 2021 ha registrato anche in Sardegna un ritorno del turismo estivo (soprattutto nazionale) e un buon andamento del mercato della casa vacanza. Sembra confermarsi la ricerca di abitazioni più ampie e con spazi esterni riscoperti durante la pandemia. Naturalmente restano sempre in cima alle preferenze le abitazioni situate in quartieri serviti, collegati, meglio se con uno sfogo verde intorno. Gli immobili di nuova costruzione avranno un buon trend: particolarmente apprezzati durante il lockdown, soprattutto perché in grado di garantire risparmio energetico, sono oggi sempre più appetibili.

Anche le tipologie usate, grazie al sostegno dei bonus, avranno un buon riscontro. Aspettative positive per le locazioni grazie a una buona domanda e a un'offerta non sempre sufficiente.