Musica: "Ci sarà", nuovo singolo per gli Almamediterranea

Nuovo singolo per la band cagliaritana folk-rock Almamediterranea. Si intitola Ci Sarà e da venerdì 21 gennaio è disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, che nasce dalla collaborazione tra la band e il regista Cesare Furesi (il gruppo sta lavorando alla colonna sonora del suo prossimo film), è completato da una versione in Lis (lingua italiana dei segni), pubblicata sulla pagina Facebook. Inoltre, il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un'associazione che si occupa di colonie feline.

Ci sarà arriva dopo il singolo Babadook, lanciato lo scorso marzo. La ricetta? Impegno sociale, attenzione ai testi e cura negli arrangiamenti e nelle musiche. Alla voce Roberto Almo. Il videoclip è stato interamente girato con gli smartphone, grazie al coinvolgimento e ai contributi video di fan, amici e colleghi che hanno cantato e ballato interpretando il pezzo in vero stile social, strizzando l'occhio anche alle ultime tendenze di TikTok.

"Abbiamo voluto dare facce alle parole - spiega la band - espressioni ai toni e un solo colore: il rosso, che per noi rappresenta il calore dei nostri pensieri, il furore delle nostre convinzioni, ma non solo, il rosso rappresenta la nostra totale presa di posizione contro ogni forma di violenza e di discriminazione".