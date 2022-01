Covid: Gimbe, meno casi ma situazione critica in ospedali

I nuovi casi sono in diminuzione dell'1,5% dopo essere aumentati quasi del doppio la settimana scorsa ma tra il 12 e il 18 gennaio si registra ancora una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che passano da 1056 a 1304. E' quanto si evince dal consueto report della Fondazione Gimbe.

Le situazioni di maggiore criticità riguardante l'incidenza per 100mila abitanti si trovano sempre - come sette giorni fa - nella Sardegna centrale: 827 a Oristano e 692 a Nuoro, dove la settimana scorsa, però, l'indice arrivava sopra i mille casi. Seguono il Sud Sardegna con 569, l'area della città metropolitana di Cagliari con 493 e il Sassarese con 393.

Nonostante l'Agenas indichi sulla base dei dati riferiti al 19 gennaio il superamento di un punto della soglia del 15% nei reparti non critici, Gimbe - che ha fatto le rilevazioni nei giorni precedenti, registra un 14,7% per la saturazione dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid 19, mentre è confermata sopra soglia la saturazione dei posti letto in terapia intensiva (13,2%, ossia +3,2% rispetto al limite normativo fissato per il cambio di fascia che a questo punto sembra quasi certo per la Sardegna.