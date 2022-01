Covid: contagi in calo ma più ricoveri e 3 morti in Sardegna

Lieve calo dei contagi in Sardegna dove si registrano oggi 1432 ulteriori casi confermati di positività al Covid dopo il picco di ieri di 2023 ma anche tre decessi: una donna di 78 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, una di 84 anni, residente della provincia di Sassari, e una di 87 anni, residente della Città Metropolitana di Cagliari. Sono 5254 le persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 25354 tamponi con un tasso di positività che passa dall'8,5% al 5,6%.

Cresce, però, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (3 in più) e di quello dei ricoverati in area medica sono 265 (4 in più). Sono, invece, 21885 i casi di isolamento domiciliare (163 in più).