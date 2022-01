Sanità: sottosegretario Costa presto in sopralluogo a Nuoro

C'è un camper ai Giardini di piazza Vittorio a Nuoro, in cui da mesi Marilena Pintore, presidente dell'Associazione Vivere a Colori, e le sue compagne, pazienti oncologiche hanno organizzato un presidio permanente. Chiedono che venga rispettato il diritto alla salute, non solo delle malate di cancro, ma di tutti i cittadini. La denuncia dell'associazione è arrivata sino a Roma dove c'è stato un incontro tra il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, la presidente di Vivere a Colori, Marilena Pintore e la deputata del Gruppo Misto Mara Lapia.

"Massima attenzione per la sanità nuorese - ha affermato il sottosegretario - appena si concluderanno le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, insieme alla collega Lapia, farò una visita all'ospedale San Francesco e andrò a trovare l'Associazione Vivere a Colori".

"Non è la prima volta che porto all'attenzione del Governo le criticità della sanità nuorese. Nel 2019 ho promosso la visita del sottosegretario Bartolazzi a Nuoro e Siniscola, questa volta ci occupiamo del San Francesco e della sanità nuorese. Non possiamo più aspettare - ha ribadito la parlamentare sarda - dobbiamo non solo salvare questo ospedale, ma fargli restituire il posto importante che occupava per questo territorio".

Grande soddisfazione per l'Associazione Vivere a Colori che raccoglie oltre 8mila iscritti: "Abbiamo fatto un grande passo avanti oggi. Varcando il Tirreno - ha spiegato Pintore - abbiamo dato un forte impulso alla nostra protesta. Grazie anche al sostegno della deputata Lapia, faremo toccare con mano al sottosegretario i nostri problemi e le carenze di questo territorio in ambito sanitario, forse finalmente riusciremo a migliorare la nostra condizione di malate e magari a garantire finalmente il diritto alla salute anche ai cittadini del nuorese".