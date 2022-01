Destinazione Sardegna Lavoro, bando si allunga di due mesi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Si allunga il periodo interessato dal bando "Destinazione Sardegna lavoro 2021" finanziato con 8,3 milioni di euro (5,5 per micro, piccole e medie imprese, il resto per le grandi). Beneficiari dei fondi comunitari saranno le aziende per le assunzioni fatte tra l'1 febbraio 2021 (e non dall'1 aprile come nella precedente versione) e il 31 dicembre 2021. Agli under 35 è riservato il 40% delle risorse, ai disoccupati over 35 il 60%.

La modifica è stata introdotta per garantire a tutte le imprese le medesime condizioni per partecipare. Viste le novità, sono state posticipati anche i termini per la presentazione delle domande, proprio per consentire una partecipazione maggiore e una copertura più ampia dei soggetti interessati. E' quanto emerge da un incontro operativo in assessorato del Lavoro dove l'assessora Alessandra Zedda ha illustrato i cambiamenti alle associazioni. Per definire l'allungamento sarà necessaria una nuova delibera di Giunta.

Un'altra novità riguarda lo snellimento delle pratiche necessarie per partecipare al bando. In particolare, sono state rese più veloci le modalità di caricamento delle istanze.

"Abbiamo voluto accogliere le osservazioni pervenute in queste settimane dagli ordini più coinvolti ma anche dalle associazioni di categoria - ha spiegato l'assessora - due gli obiettivi: aumentare i mesi in cui possiamo riconoscere il contributo e riuscire a favorire un'ampia partecipazione con metodi semplici, mettendo tutti nelle condizioni di concorrere". (ANSA).