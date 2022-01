Covid: lieve calo casi in Sardegna, più pressione in reparti

Sembra appiattirsi la curva dei contagi in Sardegna dove si registrano 1317 ulteriori casi confermati di positività al Covid 19 (quasi 1500 nell'ultima rilevazione che evidenzia comunque un lieve calo), sulla base di 4167 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9996 tamponi, con un tasso di positività che però sale dal 4,1% al 13,1%, per effetto del minor numero dei test effettuati. Nell'Isola anche due ulteriori decessi: un uomo di 78 anni, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 93 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

E mentre resta stabile il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva (28), sale di 12 unità quello dei ricoverati in area medica (236) Quasi mille in più i casi di isolamento domiciliare (20.752 complessivi).