Covid: oltre 14mila controlli a Oristano, 51 multe

(ANSA) - ORISTANO, 17 GEN - Oltre 12mila persone e 2.666 esercizi pubblici controllati e 51 multe elevate per violazione delle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. A poco più di un mese dall'introduzione delle nuove norme anti-covid, il Prefetto di Oristano Fabrizio Stelo ha tracciato un primo bilancio sulle attività di verifica effettuate.

Dal 6 dicembre al 16 gennaio sono state controllate 12.064 persone e 2.666 attività commerciali: 39 le persone sanzionate perché non indossavano le mascherine, 12 gli esercizi commerciali sanzionati mentre in un solo caso è stata disposta la chiusura.

Soddisfatto il Prefetto: "Ringrazio le Forze dell'Ordine e le Polizie Locali - sottolinea Stelo - che stanno affrontando questa nuova fase dell'emergenza con grande dispiego di forze, instancabile impegno e spirito di servizio. La mia particolare gratitudine va a tutti i cittadini che anche in questa occasione hanno dimostrato maturità, rigore e attenzione alle regole. A loro il mio grazie più sincero per il servizio reso all'intera Comunità e l'invito a non abbassare la guardia". (ANSA).