Servizio Civile: le Acli di Cagliari cercano 29 volontari

Sono 29 i posti disponibili per il Servizio Civile Universale nelle Acli in tutto il sud Sardegna: dieci progetti della durata di 12 mesi per 25 ore settimanali retribuite con un assegno di 444,30 euro mensili.

Tutti i progetti saranno presentati nel corso di una diretta streaming prevista per il prossimo martedì 18 gennaio alle 18 sui canali social di Acli Cagliari.

Alla diretta, libera e aperta a tutti, parteciperanno la responsabile del servizio civile delle Acli provinciali di Cagliari Fabiola Nucifora, l'OLP (operatore locale di progetto) Giulia Serri e Fabio Corda del Circolo Acli di Elmas. Nel corso dell'evento saranno inoltre illustrate le modalità di presentazione delle domande. Il bando, è riservato a giovani tra i 18 e i 28 anni.

"I progetti di Servizio Civile Universale sono stati e rimangono una delle componenti più importanti per la nostra associazione, non soltanto perché consentono di allargare la nostra azione, ma anche perché rappresentano un'opportunità importante che contribuiamo a offrire ai giovani, un'occasione per mettersi alla prova e crescere mettendo il proprio tempo a disposizione della collettività - dice Giacomo Carta, presidente delle Acli provinciali di Cagliari -. Allo stesso tempo il servizio permette ai ragazzi di acquisire capacità direttamente spendibili a livello lavorativo e confrontarsi con un contratto che prevede diritti e doveri: dall'orario alle ferie, alla retribuzione" I progetti riguardano varie tematiche quali l'agricoltura sociale (Rispettiamo l'ambiente, 1 posto disponibile a Gesico e Resisto a casa, 1 posto disponibile a Gesico), gli animatori di comunità (Re.Te. - Resilienza del Territorio, 2 posti disponibili a Elmas, 1 a Gesico, 1 a San Giovanni; Diventiamo ciò che costruiamo, 1 posto a Elmas, 1 a San Giovanni Suergiu, 1 a Cortoghiana), la dispersione scolastica (Andiamo a studiare, 1 posto disponibile a Elmas; Una scuola a dimensione famigliare, 2 a Cagliari, 2 a Elmas, 1 a Gesico), i diritti per tutti (A scuola di legalità, 2 posti disponibili a Cagliari, 2 a Elmas), l'animazione culturale con gli anziani (Voglio essere social, 2 posti disponibili a Cagliari, 2 a Elmas, 1 a San Giovanni Suergiu, 1 a Decimomannu) e la parità di genere (No alla violenza di genere, 2 posti disponibili a Cagliari; Equilibrio Colf, 2 posti disponibili a Cagliari).