Basket: Dinamo; Bucchi, "Trento test probante"

La Dinamo Banco di Sardegna prepara la sfida di domenica contro Trento e spera ancora nella qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Una vittoria, però, potrebbe non bastare: per conquistare l'ottavo posto utile, servirebbe un incastro miracoloso di risultati delle tante avversarie in corsa per il mini torneo di Coppa in programma dal 16 al 20 febbraio a Pesaro.

Domenica alle 12 al PalaSerradimigni i sassaresi affronteranno Trento, già ampiamente qualificata tra le prime otto del girone di andata e rivelazione di questa prima parte di campionato: "Sarà un test probante", afferma il coach dei biancoblu, Piero Bucchi. "Affrontiamo una squadra che ha gerarchie definite, squadra molto fisica e che difende molto, sarà una partita complicata e difficile, noi dobbiamo sfruttare la vittoria di Bologna per dare continuità alle nostre prestazioni".

La Dinamo arriva a questa sfida rinfrancata dalla vittoria ottenuta mercoledì in casa della Fortitudo Bologna, dove molti giocatori messi in discussione si sono riscattati, primo fra tutti il centro nigeriano Mekowulu: "Sono un gruppo di bravi ragazzi, che lavorano in maniera eccellente e danno sempre il massimo, quando mercoledì Christian è riuscito a fare una buona partita, tutti erano contenti e sanno quanto sia importante anche per loro che lui giochi bene. Alla fine hanno abbracciato Christian per fargli capire quanto ci tenessero, speriamo possa aiutarlo a inanellare altre prestazioni di questo tipo", conclude Bucchi.