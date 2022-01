Scuola: screening studenti, oltre 91mila test nell'Isola

Prosegue la campagna di screening sulla popolazione scolastica della Sardegna, iniziativa promossa dalla Regione per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Oltre 91mila gli studenti testati, 10mila test in più rispetto a quelli registrati nel fine settimana dell'8 e 9 gennaio. Resta pressoché invariata la percentuale dei positivi rilevati: 2,19.

Il dato suddiviso per Asl segna 28.311 test eseguiti su Cagliari (2,54% il dato dei positivi rilevati), 9.504 (1,53%) Gallura, 4.223 Medio Campidano (1,02%), 14.893 Nuoro (2,09%), 1.187 (0,67%) Ogliastra, 6.815 (2,98%) Oristano, 18.751 (2,57%) Sassari, 7.373 (1,25%) Sulcis.

"Abbiamo superato il target 'sentinella', andando ben oltre gli obiettivi che avevamo fissato all'inizio della campagna. Un ottimo risultato - afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - raggiunto grazie al grandissimo impegno di tutto il territorio, dai sindaci, agli operatori sanitari e ai volontari. I nostri giovani e le famiglie hanno dimostrato, con la loro adesione, ancora una volta grande senso di responsabilità".

NEL NUORESE 15MILA TEST E 299 POSITIVI. Alta adesione degli studenti e del personale scolastico agli screening anti covid effettuati nei giorni scorsi nel Nuorese, in vista del ritorno a scuole. Su quasi 15mila test antigenici eseguiti, per una copertura di oltre il 60% della popolazione scolastica, 299 sono risultati positivi al Covid, con un'incidenza pari al 2,03%, in linea con il dato regionale. La campagna di screening è stata gestita dalla Asl provinciale insieme ai Comuni e ai dirigenti scolastici. "È stato un lavoro di squadra molto impegnativo ma assolutamente necessario - spiega il direttore dell'azienda sanitaria Paolo Cannas - Un lavoro per il quale ringrazio i Comuni e i dirigenti scolastici, senza i quali sarebbe stato impossibile arrivare a questo risultato". Nello specifico 8.781 tamponi sono stati somministrati nel Distretto socio sanitario di Nuoro, con 188 positivi e un'incidenza del 2,14%; 3.117 nel Distretto di Siniscola, con 74 positivi e un'incidenza del 2,37%; nel Distretto di Macomer con soli 9 positivi su 1387 tamponi e un'incidenza dello 0,65% e infine nel Distretto di Sorgono, con 28 positivi su 1.411 test eseguiti con una incidenza pari all'1,98%.