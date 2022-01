Sassari,+40% di incidenti in un anno ma meno pedoni travolti

Incidenti stradali in aumento a Sassari. Secondo il report annuale della Polizia locale, illustrato questa mattina nella sede del comando dal dirigente Gianni Serra e dal sindaco Nanni Campus, nel 2021 gli agenti hanno rilevato 1.051 incidenti (il 40% in più del 2020), che hanno provocato 10 vittime e 416 feriti. Fra le cause prevale la mancata precedenza, registrata in 233 casi, pari al 37%, seguita da distrazione (177 episodi), cambiamenti improvvisi di direzione (93) e guida in stato di alterazione psicofisica (69).

La nota positiva riguarda gli incidenti in cui sono stati coinvolti pedoni, diminuiti di circa la metà (52 investimenti), frutto anche della campagna "Smartphone zombie", avviata già da qualche anno in città per sensibilizzare i cittadini sul pericolo dell'uso del telefono cellulare, non solo alla giuda, ma anche mentre si cammina per le strade. Campagna rilanciata nel 2022 con uno spot realizzato dal regista Alessandro Gazale.

Oltre all'attività di rilevamento dei sinistri stradali, nel 2021 è stata rilevante anche l'azione dell'ufficio di Polizia ambientale, che ha effettuato 4.842 controlli ed emesso 1.007 verbali nei confronti di trasgressori delle norme a tutela dell'ambiente. Fra queste emergono oltre 500 sanzioni per l'abbandono o l'irregolare conferimento dei rifiuti.

Notevole la mole di attività di polizia giudiziaria svolta nel 2021 dagli agenti di via Carlo Felice, che hanno denunciato alla Procura 52 persone per guida in stato d'ebrezza (con un aumento del 57% rispetto al 2020), 36 fughe con omissione di soccorso (nel 2020 erano solo 2), 298 comunicazioni di reati; 18 gli arresti, 77 i sequestri penali, 123 ritiri di patente, 650 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate, 265 deleghe di indagine ricevute dal pubblico ministero.