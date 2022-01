Scuola: prime ordinanze sindaci, a Ghilarza in classe dal 17

Con la nuova ondata di contagi spinta dalla variante Omicron, arrivano le prime ordinanze dei sindaci sardi che prevedono la ripresa delle lezioni dopo il ponte dell'Epifania. A Ghilarza, nell'Oristanese, stop alle lezioni dal 7 al 15 gennaio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e degli asili nido, pubblici e privati. Nel Nuorese, il sindaco di Desulo ha disposto la ripresa delle attività didattiche in presenza per il 14 gennaio e lo stop alle lezioni (anche in Dad) sino al 10.

In Gallura, a Tempio Pausania il sindaco ha disposto che il 7 e 8 gennaio restino chiuse tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Le scuole riapriranno il 10 gennaio anche ad Arzachena, mentre a Berchidda la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado durerà sino all'11 gennaio. Nel Sassarese, a Tissi, chiuse la scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado il giorno 7 e campagna di screening nelle scuole. Ripresa delle lezioni il 10 anche a Muros e Chiaramonti.