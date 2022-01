Covid: calo dei contagi (543) e un decesso in Sardegna

Contagi in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 543 nuovi casi di positività al Covid (erano 675 nella precedente rilevazione), sulla base di 2.420 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 tamponi per un tasso di positività dell'8,1%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (+ 1), quelli in area medica sono 174 (+ 15); 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 328). Si registra il decesso di una donna di 73 anni, residente in provincia di Nuoro.