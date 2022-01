Calcio: Atalanta; ufficiale Lovato al Cagliari

(ANSA) - BERGAMO, 03 GEN - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione al Cagliari di Matteo Lovato con la formula del prestito temporaneo.

In Sardegna col permesso del club bergamasco già dalla sera del 28 dicembre scorso, il difensore centrale classe 2000, nazionale azzurro Under 21, era arrivato in estate dall'Hellas Verona.

Per lui un ruolino di marcia da 7 presenze, fra cui il secondo tempo a Old Trafford contro il Manchester United e le tre da titolare in campionato con Udinese, Sampdoria e Lazio.

L'ultima apparizione è stata proprio alla Sardegna Arena lo scorso 6 novembre: 6 giorni più tardi, a Dublino, l'infortunio nell'Italia Under 21, la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra da cui il giocatore è ora guarito. (ANSA).