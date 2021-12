Terna: nuovo elettrodotto nel Nuorese, opera da 50 mln

Via libera dal Ministero della Transizione Ecologica il nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di 19 km che collegherà le cabine primarie di Lula e Galtellì, situate negli omonimi Comuni in Provincia di Nuoro. L'opera, per la quale Terna investirà circa 50 milioni di euro, permetterà di aumentare l'efficienza dell'alimentazione della Cabina Primaria di Galtellì, attualmente collegata con un solo elettrodotto alla Rete di trasmissione nazionale. In aggiunta, l'intervento garantirà la sicurezza e la continuità del servizio di fornitura dell'energia elettrica nell'intera area del nuorese.

Per l'infrastruttura la società guidata da Stefano Donnarumma utilizzerà un cavo interrato con isolamento in XLPE, tecnologia più efficiente e avanzata che necessita di minore manutenzione. Terna ha analizzato e valutato diverse possibili ipotesi di tracciato del futuro cavo sottoponendole alle amministrazioni comunali coinvolte, che hanno optato per la soluzione che consente di contenere al minimo l'impatto territoriale e ambientale, tenendo in considerazione le esigenze legate all'agricoltura. L'elettrodotto, infatti, interesserà principalmente infrastrutture esistenti (Strade Statali e Provinciali), minimizzando così l'interferenza con le zone di pregio naturalistico e paesaggistico della zona.

Terna, che in Sardegna gestisce circa 4.400 km di linee in alta e altissima tensione e 27 stazioni elettriche, nell'ambito del Piano Industriale 2021-2025 "Driving Energy", investirà in regione oltre 1 miliardo di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transizione energetica in corso nella quale l'azienda ha un ruolo fondamentale. Il piano di interventi previsto coinvolgerà complessivamente oltre 320 imprese e 1.300 tra operai e tecnici.