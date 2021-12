Cagliari, rivoluzione in corso per cercare la salvezza

DI STEFANO AMBU

Un 2021 da incubo per il Cagliari: salvo per miracolo a maggio, penultimo a dicembre. Con una squadra tutta da ricostruire. Quasi una partita a poker con il campionato. Con la necessità di cambiare tutte o quasi tutte le carte in mano perchè quelle pescate finora non vanno bene. E infatti la squadra rossoblu è e dovrà essere una delle squadre più attive del mercato. Una campagna acquisti condizionata però dal limite dell'indice di liquidità: per comprare deve fare cassa.

Proprio per questo, le operazioni quasi e praticamente fatte finora sono due prestiti, Lovato dall'Atalanta e Calafiori dalla Roma, e un giocatore a parametro zero, Goldaniga. Per trasformare e scuotere la squadra serve altro: buon senso nelle scelte, fortuna. E soldi freschi. Che potrebbero arrivare dalla cessione di qualche pezzo pregiato. I più richiesti sono Nandez e Joao Pedro. Ma solo il primo dovrebbe andare via: in prima fila c'è l'Inter. Il Cagliari vorrebbe monetizzare subito per mettersi alla ricerca di rinforzi nel reparto che ha dato più problemi, il centrocampo. Servono almeno due-tre giocatori.

Forti, da inserire subito, gente che non ha bisogno di un mese per inserirsi. Uno potrebbe essere il regista della Roma Diawara, ma si cerca anche qualche profilo emergente e motivato tra A e B. L'ultimo nome è quello di Bajrami, regista dell'Empoli della promozione e ora non sempre in campo: costa un po' ma potrebbe essere l'uomo giusto. Anche un investimento visto che è del 1999. In arrivo dal Torino un centrocampista in cerca di rilancio, Baselli. Potrebbe arrivare insieme a un altro granata, il difensore Izzo.

La prova della verità è già il giorno dell'Epifania con la gara contro la Sampdoria. Godin e Caceres sono in uscita e in cerca di sistemazione: per non avere i difensori contati sarà necessario l'inserimento in rosa dei nuovi arrivati. E più o meno lo stesso discorso vale per l'attacco: Keita è in Africa, Pereiro sta per tornare dal Sudamerica, Ceter è in uscita destinazione Pisa. Rimangono Pavoletti e Joao Pedro: evidente che il Cagliari ha bisogno almeno di un altro attaccante. Il sogno, forse destinato a rimanere tale, è Mayoral della Roma.