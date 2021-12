Lega: Dario Giagoni nuovo coordinatore regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 18 DIC - Cambia il volto della Lega in Sardegna. Il deputato Eugenio Zoffili lascia la guida del partito a livello regionale per andare a fare il vice coordinatore di Fabrizio Cecchetti in Lombardia. Prende il suo posto Dario Giagoni, consigliere regionale che a sua volta sarà sostituito da Pierluigi Saiu nel ruolo di capogruppo nell'Assemblea sarda.

Vice di Giagoni sarà invece Massimiliano Piu, già candidato alle elezioni europee e consulente all'assessorato dei Trasporti.

"Dopo anni di lavoro e grandi soddisfazioni sono orgoglioso del cammino fatto dal partito in Sardegna. D'intesa con Matteo Salvini abbiamo deciso un cambio di marcia, che conferma la crescita e il rafforzamento del partito sull'isola di cui andiamo fieri. Grazie di cuore a tutte le persone con cui ho condiviso questi splendidi momenti sull'isola e che hanno lavorato con me in questi anni. Grazie a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti per la fiducia", ha dichiarato Zoffili.

(ANSA).