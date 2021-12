Cagliari: Capozucca, Mazzarri resta, per qualcuno ultima gara

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Mazzarri è l'unica certezza. Rimane e rimarrà fino in fondo mentre qualcuno non è degno di indossare questa maglia ed è giusto che non la indossi più per rispetto di questa società": così ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca dopo la pesante sconfitta dei sardi in casa contro l'Udinese.

"Dobbiamo delle scuse a tutti, soprattutto ai nostri tifosi - ha aggiunto - Normale che quando si perda 4-0 in casa ci sia un senso di vergogna". (ANSA).