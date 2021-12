Natale: street art, folklore e concerti a Nuoro sino al 28

Un calendario ricco di eventi, partito il 9 dicembre con gli Zampognari di Sardegna, che allieterà il Natale nuorese fino al 28 dicembre e promuoverà gli acquisti nel centro storico del capoluogo barbaricino. Spettacoli, visioni artistiche, street art, folklore e concerti, eventi promossi dal Comune di Nuoro in collaborazione con il Centro commerciale naturale Corso Garibaldi, pensati per i cittadini di tutte le età. Dagli spettacoli con animazione del Treno Clown di mercoledì 15 dicembre, all'esibizione dei Cantori di via Majore in corso Garibaldi il 19; dalla Retornable Street Artists di domenica 20 , allo spettacolo del Dj Set Alberto Onet il 27, per arrivare alla serata conclusiva del 28, all'insegna del Gospel con Darnel Moore Gospel Chorale.

"Abbiamo scelto di stendere un calendario di iniziative che abbraccerà trasversalmente il mese di dicembre - ha spiegato il sindaco Andrea Soddu - L'obiettivo è quello di proporre un'offerta variegata, pensata per tutte le fasce d'età ma soprattutto per i bambini. In tutto questo non dobbiamo dimenticare che il Covid è ancora presente e occorre senso di responsabilità nei comportamenti".

"Il programma in sinergia con il Centro commerciale naturale del Corso Garibaldi - ha detto l'assessora alle Attività produttive Eleonora Angheleddu - è un bel segnale di collaborazione per realizzare le iniziative destinate alla città. Le manifestazioni proposte hanno tra l'altro l'obiettivo di incrementare l'afflusso commerciale per le attività provate dalla crisi sanitaria. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere concretamente le imprese locali, scegliendo i negozi e le botteghe della città per lo shopping di Natale, perché anche i gesti più piccoli hanno un grande significato".