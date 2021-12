Padel: dominio spagnolo alle Cupra final Sardegna

Dominio spagnolo alle Cupra Fip finals Sardegna di padel. Le iberiche Jessica Castello Lopez (n.19 del ranking FIP/WPT) e Maria Del Carmen Villalba Sanchez (n.27) hanno confermato la leadership in campo femminile (si presentavano come teste di serie n.1). Hanno superato, infatti, le numero due del "cuadro final", le connazionali Barbara Las Heras Monterde e Veronica Virseda Sanchez (rispettivamente n.24 e 26 del ranking). La vittoria è arrivata al termine di 3 set molto combattuti (oltre 2 ore e 11 minuti di gioco), con il punteggio di 3-6/7-6/6-2.

Brave le due vincitrici del trofeo a superare un momento di sbandamento nel secondo set: vincevano cinque a due, ma sono state riagguantate e alla fine costrette, per pareggiare i conti, a vincere il tie break. Sorpresa nella finale maschile. I favoriti erano gli iberici Ivan Ramirez Del Campo-Alejandro Arroyo Albert: si presentavano come teste di serie n.2 del "cuadro final", rispettivamente al 27/o e 44/o posto del ranking.

Ma il campo ha sovvertito i pronostici: in appena 2 set (match durato un'ora e 10 minuti, per 6-2/6-3) sono stati superati dall'altra coppia iberica (Javier Gonzalez Barahona-Inigo Zaratiegui Pedrosa), accreditata solo del 4/o posto nel programma di gare di Cagliari. Alla fine premiazioni e applausi.