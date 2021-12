The Space cinema riapre al pubblico completamente rinnovato

Dopo mesi di attesa, il The Space Cinema di Quartucciu riaccende i suoi schermi e si presenta al pubblico completamente rinnovato. Per celebrare la riapertura, il multisala ha organizzato un open day con ingresso gratuito: al pubblico presente è stata consegnata una cartolina con un codice che permetterà di aggiudicarsi un anno di cinema partecipando al concorso indetto da The Space Cinema.

"Siamo entusiasti di poter riaprire le porte al pubblico di Cagliari con una struttura completamente ripensata, da un punto di vista architettonico e concettuale - commenta Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema, presente in Italia con 36 multisala - Si tratta di un investimento importante, che avevamo in mente da tempo e che, in un momento storico come questo, tra emergenze e crisi, vuole essere un messaggio forte di fiducia e di ottimismo per l'industry, per i cittadini e per ogni appassionato del grande schermo".

Protagoniste del nuovo The Space Cinema sono le poltrone in pelle Recliner: reclinabili, per un'esperienza di visione in assoluto relax. Ma non solo: un nuovo concetto di bar e area self-service dove, in esclusiva per la Sardegna, è possibile provare oltre 100 gusti di Coca Cola Freestyle.

"Siamo da sempre convinti che certe storie vadano vissute in un certo modo, in un certo luogo. Il nuovo The Space Cinema di Quartucciu, oggi, è quel luogo - aggiunge Andrea De Candido, Head of Marketing di The Space Cinema - L'invito a disconnettersi dal mondo esterno per vivere due ore di pura magia è la sfida che il circuito ha lanciato e che vuole vincere, per regalare a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione nell'esperienza unica del cinema in sala".