A Sassari una mostra dedicata a Giovanni Marghinotti

Il tema della guerra di liberazione greca rappresentato attraverso la figura di Markos Botzaris, eroe romantico per eccellenza, morto sul campo di battaglia nel 1823. E' al centro della mostra dedicata al pittore sardo "1821_2021. Giovanni Marghinotti e il fascino di Markos Botzaris, eroe romantico". L' esposizione è stata inaugurata nelle sale della Pinacoteca nazionale di Sassari alla presenza del Direttore della Direzione regionale Musei Sardegna, Francesco Muscolino, e la Direttrice del Museo, Maria Paola Dettori.

La rivoluzione che nel 1821 vide la Grecia ribellarsi all'oppressione turca trovò un vasto eco in Europa e fu rappresentata da numerosi artisti. In Italia questa produzione aveva assunto un valore particolare, data la situazione di dominio straniero vissuta da una parte del paese, e i dipinti di questo soggetto, diffusi per lo più nel Lombardo Veneto, costituirono un'aperta dichiarazione di adesione alle ragioni della lotta rivoluzionaria e al Risorgimento.

"La mostra - si legge nella scheda - permette di conoscere questo piccolo ma coerente segmento della produzione del maggior pittore sardo dell'Ottocento raccogliendo tutti i suoi dipinti noti, alcuni dei quali inediti, riguardanti questo racconto; il percorso storico critico include opere letterarie e confronti con alcuni capolavori provenienti da importanti Musei (il Museo del Filellenismo di Atene, i Musei Reali di Torino e Civici di Cagliari) e collezioni private". La mostra resterà aperta fino al 17 aprile.