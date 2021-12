Natale: tradizione, futuro e una mostra su Riva a Cagliari

Scienza, arte, tradizione e divulgazione. E una mostra su Gigi Riva. Via dal 13 dicembre all'Ex Manifattura Tabacchi a Novidade, manifestazione organizzata da Sardegna Ricerche: previsti appuntamenti sino all'antivigilia di Natale. La visita parte con le narrazioni in video mapping di Digital Art Sardinia, porta di ingresso verso le sale che ospitano gli eventi. Tra questi "In Bolu", l'installazione che consentirà di ammirare pezzi unici dell'artigianato sardo. I tesori dell'isola saranno al centro anche delle iniziative organizzate da Forestas che, con esposizioni e laboratori, guiderà il pubblico alla scoperta di boschi e montagne. Tutto rivolto all'innovazione è il seminario di gioielleria digitale, realizzato con DAMA Academy: saranno mostrate le potenzialità delle tecnologie digitali nella progettazione e nella fabbricazione di gioielli.

Nel programma il laboratorio ingegneristico "Christmas Lab, Il Tinkering rende unico il tuo Natale" e il seminario "Un robot a scuola" organizzati da Sardegna Ricerche. "Mondo fragile" è il titolo dell'installazione dell'artista Crisa. Poi ci sono "Il banco delle parole" del collettivo Amori difficili e "Dinamismo metamorfico #2" di Daniela Frongia. In calendario anche concerti affidati al Conservatorio, le note jazz del BFlat, gli spettacoli teatrali di Is Mascareddas, le passeggiate tra le architetture gonfiabili e le proiezioni cinematografiche.

ll fascino del grande schermo sarà svelato dalla Sardegna Film Commission: organizzato un percorso alla scoperta dei film del maestro Miyazaki. La Cineteca sarda presenterà invece una serie di filmati girati dalle famiglie sarde del passato durante il Natale. C'è anche "Luigi", la mostra immersiva dedicata a Gigi Riva, organizzata da Opificio Innova, tratta dall'omonimo spettacolo teatrale.