Una donna straordinaria, l'unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, un grande orgoglio nazionale". Così il presidente della Camera Roberto Fico a Cagliari per le celebrazioni in Consiglio regionale dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. "Una donna che ha raccontato la sua terra in modo straordinario, questa Sardegna struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi".